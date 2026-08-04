Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Как Зеленский отреагировал на преступление россиян против мирного жителя?

Президент подчеркнул, что россияне сами признали это преступление и гордятся издевательствами над людьми, а подобные атаки на обычных жителей Херсона происходят ежедневно.

Зеленский подчеркнул, что мир должен видеть каждый факт российского террора. По его словам, без давления на Россию, демонтажа ее агрессивного потенциала и реальных гарантий безопасности сосуществование с этим злом невозможно. Международное сообщество должно действовать решительно, чтобы заставить Россию задуматься о мире, а не об увеличении дальности своих беспилотников.

Также президент отметил, что российское "сафари" против людей должно быть остановлено в Украине и не распространиться на другие государства – в частности, Финляндию, Казахстан, страны Балтии, Польшу, Румынию, Молдову и государства Южного Кавказа. Он призвал все страны, которые ценят мир, объединить усилия для создания действенных гарантий безопасности и завершения войны.

Напомним, 4 августа в Херсоне российский беспилотник умышленно преследовал 52-летнего продавца на рынке, который не имел никакого отношения к военным. Дрон следил за мужчиной, когда тот пытался спрятаться, а затем атаковал его. Пострадавший выжил, но получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Это не единственный случай сознательного террора со стороны россиян против жителей Херсонской области. Днем 1 августа российские войска нанесли авиаудар двумя управляемыми авиабомбами по Центральному району Херсона. В результате атаки погибла 54-летняя женщина, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них – 21-летний пострадавший. Также повреждены два медицинских учреждения, частные дома и складские помещения.