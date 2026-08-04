Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленеський відреагував на злочин росіян проти цивільного чоловіка?

Президент підкреслив, що росіяни самі визнали цей злочин і пишаються знущаннями з людей, а подібні атаки на звичайних жителів Херсона відбуваються щодня.

Зеленський наголосив, що світ повинен бачити кожен факт російського терору. За його словами, без тиску на Росію, демонтажу її агресивного потенціалу та реальних гарантій безпеки співіснування з цим злом неможливе. Міжнародна спільнота має діяти рішуче, щоб змусити Росії задуматися про мир, а не про збільшення дальності своїх безпілотників.

Також президент зауважив, що російське "сафарі" проти людей має бути зупинене в Україні й не поширитися на інші держави – зокрема Фінляндію, Казахстан, країни Балтії, Польщу, Румунію, Молдову та держави Південного Кавказу. Він закликав усі країни, які цінують мир, об'єднувати зусилля для створення дієвих гарантій безпеки та завершення війни.

Нагадаємо, 4 серпня у Херсоні російський безпілотник навмисно переслідував 52-річного продавця на ринку, який не мав жодного стосунку до військових. Дрон стежив за чоловіком, коли той намагався сховатися, а потім атакував його. Потерпілий вижив, але отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Це не єдиний випадок свідомого терору росіян проти жителів Херсонщини. Російські війська вдень 1 серпня завдали авіаудару двома керованими авіабомбами по Центральному району Херсона. Внаслідок атаки загинула 54-річна жінка, ще 18 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є 21-річний постраждалий. Також пошкоджено два медичні заклади, приватні будинки та складські приміщення.