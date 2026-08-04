На щастя, чоловік залишився живим. Про випадок повідомили в поліції Херсонщини.

Як російський дрон полював на продавця?

Епізод чергового порушення окупантами законів і правил ведення війни потрапив на відео. Правоохоронці підкреслили, що чоловік не має жодних ознак комбатанта (особи, яка офіційно входить до складу збройних сил сторони міжнародного збройного конфлікту та має право брати безпосередню участь у воєнних діях).

Однак для військових країни-агресора він все одно ціль,

– написали поліціянти.

На кадрах видно, як дрон кружляє над машиною чоловіка й стежить за його пересуваннями.

Стає зрозуміло, що БпЛА полює на продавця, який намагається просто сховатися від нього. У певний момент дрон усе ж таки атакував.

На щастя, 52-річний мешканець Миколаївщини залишився живим, однак зазнав вибухової травми, осколкових поранень і контузії.

Дрон націлився на цивільного чоловіка в Херсоні: дивіться відео. Увага! Чутливий контент, 18+

Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків та отримує необхідне лікування.

Якщо ви помітили дрон, у жодному разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров'я!

– наголосили в поліції.

Там також уточнили, що правоохоронці вживають заходів для належного документування воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Зауважимо, що Херсон перебуває під постійними обстрілами. Так, удень 1 серпня російські війська атакували центральну частину міста двома керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинула 54-річна місцева жителька, ще 18 людей дістали поранення. Окрім цього, вибухами пошкоджено два медичні заклади, приватні будинки та складські приміщення.