Российские ракеты долетели до Запада: сообщают о взрывах и работе ПВО
Российские ракеты прилетели в направлении Запада Украины. Предварительно известно, что это третья волна пусков врага.
По данным глав ОВА, следует находиться в укрытиях. Ведь сообщили о работе ПВО в Винницкой, впоследствии и во многих других областях. Где раздаются взрывы и работает ПВО на Западе – собрал 24 Канал.
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Что известно о ракетах в сторону Запада
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что зафиксировали волну ракет в воздушном пространстве Украины.
4 ракеты двигаются на запад страны! Находитесь в укрытиях!
– заявил чиновник в 10:23 10 февраля.
Он призвал людей беречь себя и близких. Ведь в Винницкой области ориентировочно в 10:29 сообщили о взрывах. Вероятно, сработала ПВО.
Где на Западной Украине работает ПВО
Взрывы также раздались на территории Ивано-Франковской области.
Друзья, в области работает ПВО! Прошу оставаться всем в укрытиях!
– заявила глава Ивано-Франковской ОВА по состоянию на 10:51.
Светлана Онищук призвала людей беречь себя и родных. Ориентировочно в 10:40 звуки были слышны в Хмельницком. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил взрывы в городе и заявил, что детали сообщит впоследствии.
Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами,
– объяснил мэр Хмельницкого.
Мэр Сергей Моргунов информацию о работе ПВО в Виннице подтвердил и призвал людей находиться в укрытиях.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львовской области также работает противовоздушная оборона. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что по состоянию на 10:55 10 февраля во Львове тоже слышали взрывы, сработала ПВО.Обратите внимание! Россия 10 февраля нанесла по Украине 14 массированную атаку. В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в Восточном, Западном и Южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Подробнее о том, что известно о массированной атаке – читайте по ссылке.