Судей Киевского апелляционного суда разоблачили на взяточничестве: дали разрешение на их арест

Высший совет правосудия дал разрешение на арест 4 судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки в размере 35 тысяч долларов. Речь идет о Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике, Викторе Глиняном и Юрии Сливе.

Соответствующее решение Высший совет правосудия объявил на заседании 4 декабря. К слову, судьи Киевского апелляционного суда не признают свою вину и отрицают, что получали взятку.

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Какое решение принял Высший совет правосудия

Вышеупомянутые судьи подозреваются в получении взятки за снятие ареста с 2 самолетов украинской авиакомпании "Константа". К слову, одно из воздушных судов использовало компании "Мотор Сич", президента которой – Вячеслава Богуслаева – подозревают в коллаборационизме и содействии государству-агрессору.

Как заявляла сторона обвинения, судья Киевского апелляционного суда Дзюбин стал посредником в коррупционной схеме, а остальные три судьи – принимали необходимое решение.

Высший совет правосудия на заседании рассмотрел все материалы дела и разрешил арестовать 4 судей, подозреваемых в получении взятки. Соответствующее решение было принято всеми 15 членами Высшего совета правосудия из 15 присутствующих.

Что известно о деле судей-взяточников