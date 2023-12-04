Судей Киевского апелляционного суда разоблачили на взяточничестве: дали разрешение на их арест
Высший совет правосудия дал разрешение на арест 4 судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки в размере 35 тысяч долларов. Речь идет о Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике, Викторе Глиняном и Юрии Сливе.
Соответствующее решение Высший совет правосудия объявил на заседании 4 декабря. К слову, судьи Киевского апелляционного суда не признают свою вину и отрицают, что получали взятку.
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Какое решение принял Высший совет правосудия
Вышеупомянутые судьи подозреваются в получении взятки за снятие ареста с 2 самолетов украинской авиакомпании "Константа". К слову, одно из воздушных судов использовало компании "Мотор Сич", президента которой – Вячеслава Богуслаева – подозревают в коллаборационизме и содействии государству-агрессору.
Как заявляла сторона обвинения, судья Киевского апелляционного суда Дзюбин стал посредником в коррупционной схеме, а остальные три судьи – принимали необходимое решение.
Высший совет правосудия на заседании рассмотрел все материалы дела и разрешил арестовать 4 судей, подозреваемых в получении взятки. Соответствующее решение было принято всеми 15 членами Высшего совета правосудия из 15 присутствующих.
Что известно о деле судей-взяточников
- 29 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов США за принятие "нужного" решения. Как утверждают в сети, судьи должны были принять нужное решение по делу об аресте имущества бывшего руководителя "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева.
- Как сообщили следователи, судья Дзюбин был посредником при получении средств. Он получил 35 тысяч долларов взятки от адвоката, защищавшей интересы авиакомпании "Константа". Судья Дзюбин оставил себе 10 тысяч долларов, а остальные - 25 тысяч долларов - передал судье Игорю Паленику в коробке из-под виски. Тот обменял 16600 долларов на другие купюры и передал их Сливе и Глиняному.
- В ходе обысков детективы НАБУ и САП обнаружили у 4 судей 34 800 долларов, которые они получили от адвоката.