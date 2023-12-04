Відповідне рішення Вища рада правосуддя оголосила на засіданні 4 грудня. До слова, судді Київського апеляційного суду не визнають своєї провини й заперечують, що отримували хабар.

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Яке рішення ухвалила Вища рада правосуддя

​​Вищезгаданих суддів підозрюють в отриманні хабаря за зняття арешту з 2 літаків української авіакомпанії "Константа". До слова, одне з повітряних суден використовувала компані "Мотор Січ", президента якої – В'ячеслава Богуслаєва – підозрюють у колабораціонізмі та сприянні державі-агресору.

Як заявляла сторона звинувачення, суддя Київського апеляційного суду Дзюбін став посередником у корупційній схемі, а інші троє суддів – ухвалювали необхідне рішення.

Вища рада правосуддя на засіданні розглянула усі матеріали справи й дозволила заарештувати 4 суддів, які підозрюються в отриманні хабаря. Відповідне рішення ухвалили усі 15 членів Вищої ради правосуддя із 15 присутніх.

Що відомо про справу суддів-хабарників