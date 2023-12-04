Відповідне рішення Вища рада правосуддя оголосила на засіданні 4 грудня. До слова, судді Київського апеляційного суду не визнають своєї провини й заперечують, що отримували хабар.
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Яке рішення ухвалила Вища рада правосуддя
Вищезгаданих суддів підозрюють в отриманні хабаря за зняття арешту з 2 літаків української авіакомпанії "Константа". До слова, одне з повітряних суден використовувала компані "Мотор Січ", президента якої – В'ячеслава Богуслаєва – підозрюють у колабораціонізмі та сприянні державі-агресору.
Як заявляла сторона звинувачення, суддя Київського апеляційного суду Дзюбін став посередником у корупційній схемі, а інші троє суддів – ухвалювали необхідне рішення.
Вища рада правосуддя на засіданні розглянула усі матеріали справи й дозволила заарештувати 4 суддів, які підозрюються в отриманні хабаря. Відповідне рішення ухвалили усі 15 членів Вищої ради правосуддя із 15 присутніх.
Що відомо про справу суддів-хабарників
- 29 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення "потрібного" рішення. Як стверджують у мережі, судді мали ухвалити потрібне рішення у справі про арешт майна колишнього керівника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.
- Як повідомили слідчі, суддя Дзюбін був посередником під час отримання коштів. Він отримав 35 тисяч доларів хабаря від адвокатки, яка захищала інтереси авіакомпанії "Константа".Суддя Дзюбін залишив собі 10 тисяч доларів, а решту – 25 тисяч доларів – передав судді Ігорю Паленику в коробці з-під віскі. Той обміняв 16 600 доларів на інші купюри й передав їх Сливі та Глиняному.
- Під час обшуків детективи НАБУ та САП виявили у 4 суддів 34 800 доларів, які вони отримали від адвокатки.