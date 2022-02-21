4 тысячи "эвакуированных" из оккупированного Донбасса просят у России обещанные деньги

В России заявляют, что приняли уже более 60 тысяч человек оккупированной части Донбасса. Приблизительно 4 тысячи из них обратились с просьбой выплатить им обещанные деньги.

Государство-агрессор продолжает "эвакуировать" к себе людей, проживающих на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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В Москве говорят, что "эвакуировали" 61 тысячу человек

По итогам работы за ночь (на 21 февраля – 24 канал) количество прибывших в Россию жителей Донбасса возросло до 61 тысячи,

– заявили в Москве.

Глава министерства чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян сообщил, что за сутки из Ростовской области в другие регионы России отправили 9 поездов с людьми с оккупированного Донбасса.

Люди просят обещанные деньги

Россия также утверждает, что "выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более 1 тысячи эвакуированных".

"У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовят для этих выплат. Мы получили около 4 тысяч заявок", – проинформировали в государстве-агрессоре.

Напомним, 18 февраля российские наемники объявили "эвакуацию" населения оккупированной части Донбасса в Россию.

"Эвакуация" жителей оккупированных территорий в Россию: коротко

Государство-агрессор распространило фейк, что людям якобы угрожают Вооруженные силы Украины. Хотя жилые районы обстреливают именно российские боевики.

Владимир Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей.

Сначала людей бросили на произвол судьбы. Всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района без еды, воды и нормального туалета.

Позже часть "эвакуированных" разместили в спортзале, а других – в тесных палатках российского МЧС. Обещанных курортов и санаториев люди не увидели.

В Ростовской области часть местных жителей враждебно восприняла новость о людях с оккупированных Россией территорий.

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