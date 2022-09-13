4 тысячи квадратных километров освобождены: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

Президент Украины собрал Ставку Главнокомандующего. Традиционно на ней присутствовали высшие военные руководители.

Говорили о войне. В частности, о том, как идет наше контрнаступление и сколько территорий уже удалось освободить.

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Кто был на заседании

В заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский,

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Генштаба Сергей Шаптала,

командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,

в. и. о. главы СБУ Василий Малюк,

командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

По видеосвязи к заседанию присоединились также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Темы обсуждения во время собрания

Чиновники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений относительно активных действий сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. В результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории. Освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.

Президент Украины поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Также был рассмотрен проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 триллиона гривен.

Контрнаступление ВСУ

Наши воины безумно быстрыми темпами освобождают Харьковщину от российских оккупантов. 13 сентября они деоккупировали еще три населенных пункта. В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечая.

Всего за несколько дней ВСУ в общей сложности освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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