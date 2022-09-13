4 тысячи квадратных километров освобождены: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

13 сентября 2022 , 20:23
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Источник:

сайт главы государства

Президент Украины собрал Ставку Главнокомандующего. Традиционно на ней присутствовали высшие военные руководители.

Говорили о войне. В частности, о том, как идет наше контрнаступление и сколько территорий уже удалось освободить.

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Кто был на заседании

В заседании приняли участие:

  • министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский,
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • начальник Генштаба Сергей Шаптала,
  • командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,
  • в. и. о. главы СБУ Василий Малюк,
  • командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
  • заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

По видеосвязи к заседанию присоединились также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Темы обсуждения во время собрания

Чиновники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений относительно активных действий сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. В результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории. Освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.

Президент Украины поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Также был рассмотрен проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 триллиона гривен.

Контрнаступление ВСУ

  • Наши воины безумно быстрыми темпами освобождают Харьковщину от российских оккупантов. 13 сентября они деоккупировали еще три населенных пункта. В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечая.
  • Всего за несколько дней ВСУ в общей сложности освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Автор: Оксана Княжик