Окончательный документ помощи Украине сенат США планирует одобрить 18 мая 2022 года. Об этом рассказал лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл.

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По его словам, важно указать коллегам и американскому народу, что это помощь в наших интересах. "Это не благотворительность", - сказал Митч Макконнелл.

Также добавил, что помощь Украине – не рекламная кампания. Ведь на самом деле есть "безжалостный головорез", начавший поход в Европу.

Помощь от США: последние новости

В рамках пакета военной помощи для Украины США предоставили ВСУ 90 гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Как сообщает посольство США в Украине, оружие уже прибыло в Украину, за исключением одной единицы. Большинство уже отправились на передовую, где помогают нашим военным.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча политиков прошла в Берлине. Как сообщил Кулеба, ключевой темой разговора стала всесторонняя поддержка Украины.

В США считают, что санкции против России "на опережение" не смогли бы предотвратить полномасштабное вторжение в Украину. Ведь после введения ограничений у страны-агрессорки не было бы стимула этого не делать.

Президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с сенаторами США. Он подчеркнул, что эта встреча демонстрирует мощь связи между украинским и американским народами.

США оказывает Украине гуманитарную помощь и лекарства . Также на восток следуют предоставленные партнерами автомобили скорой помощи.

США обвинили Россию в том, что она использовала Совбез ООН для распространения дезинформации и теорий заговоров. Речь идет о фейках относительно так называемых "биолабораторий" в Украине.

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