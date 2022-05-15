Остаточний документ щодо допомоги Україні сенат США планує схвалити 18 травня 2022 року. Про це розповів лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл.
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За його словами, важливо вказати колегам і американському народу, що ця допомога в наших інтересах. "Це не благодійність", – зазанчив Мітч Макконнелл.
Також додав, що допомога Україні – не рекламна кампанія. Адже насправді є "безжальний головоріз", який почав похід до Європи.
Допомога від США: останні новини
- У рамках пакету військової допомоги для України США надали ЗСУ 90 гаубиць М-777 калібру 155 міліметрів. Як повідомляє посольство США в Україні, зброя вже прибула в Україну, за виключенням однієї одиниці. Більшість вже вирушили на передову, де допомагають нашим військовим.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч політиків відбулася у Берліні. Як повідомив сам Кулеба, ключовою темою розмови стала всебічна підтримка України.
- У США вважають, що санкції проти Росії "на випередження" не змогли б запобігти повномасштабному вторгненню в Україну. Адже після введення обмежень країна-агресорка не мала б стимулу цього не робити.
- Президент Володимир Зеленський 14 травня провів зустріч із сенаторами США. Він акцентував, що ця зустріч демонструє потужність зв'язку між українським і американським народами.
- США надає Україні гуманітарну допомогу та ліки. Також на Схід прямують надані партнерами автомобілі швидкої допомоги.
- США звинуватили Росію в тому, що вона використовувала Раду безпеки ООН для поширення дезінформації та теорій змов. Мовиться про фейки щодо так званих "біолабораторій" в Україні.
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