Остаточний документ щодо допомоги Україні сенат США планує схвалити 18 травня 2022 року. Про це розповів лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл.

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За його словами, важливо вказати колегам і американському народу, що ця допомога в наших інтересах. "Це не благодійність", – зазанчив Мітч Макконнелл.

Також додав, що допомога Україні – не рекламна кампанія. Адже насправді є "безжальний головоріз", який почав похід до Європи.

Допомога від США: останні новини

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