40 погибших из массового захоронения в Буче – это жители, не оказывавшие никакого сопротивления
Источник:Полиция Киевской области
Полиция Киевщины провела осмотр погибших в одном из наиболее масштабных захоронений гражданских лиц, убитых во время боевых действий в Буче.
По данным полиции, во время оккупации Бучи российские захватчики регулярно открывали огонь по гражданскому населению, в том числе обычным пешеходом. На телах погибших обнаружены шаровые ранения в голову и туловище.
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"Судебно-медицинские эксперты во время осмотра предварительно отметили обнаруженные на телах погибших шаровые ранения в голову и тело. Это говорит о том, что многие мирные люди погибли непосредственно от выстрела из автоматического оружия или снайперской винтовки", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Часть мирных жителей погибла при обстрелах города артиллерией. Среди убитых оккупантами мирных жителей мужчины и женщины от 40 до 60 лет.
Несмотря на риск и опасность, работники коммунальных служб собирали тела погибших и свозили на территорию одного из религиозных учреждений города.
Следователи и криминалисты Киевщины осмотрели тела погибших, зафиксировали военные преступления агрессора. Некоторые из тел уже идентифицированы.
В дальнейшем трупы будут направлены в морг для проведения соответствующих экспертиз и определения причин смерти.
Видео эксгумации тел из массового захоронения в Буче: