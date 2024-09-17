На встречу пришли ориентировочно 300 родных, чтобы услышать ответы на свои вопросы. Дмитрий Лубинец объяснил, что родственники интересовались особенностями поиска пропавших без вести.

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Что рассказал Лубинец о пропавших без вести и пленных

Подчеркнул, что для нас нет юридического различия между ними и теми, кто имеет статус военнопленных: около 40% возвращенных из плена – это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены Международным комитетом Красного Креста,

– рассказал чиновник.

Дмитрий Лубинец объяснил, что на встрече:

рассказали о коммуникации по возвращению военнопленных с российской уполномоченной по правам человека и привлечения представителей третьих стран;

ответили на вопрос о репатриации тел, взаимодействия госструктур относительно ДНК-экспертиз и выплаты для семей погибших защитников.

На встрече также были представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения Минобороны, Нацполиции, Министерства внутренних дел, Офиса генпрокурора, Генштаба ВСУ.

Кстати, 13 и 14 сентября состоялось два обмена военнопленными. Украина вернула из плена 49 человек и 103 защитников соответственно.

Во время обменов впервые за долгое время из плена удалось освободить 23 женщины, а также вернуть азовцев.