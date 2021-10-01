40 тысяч долларов за жизнь конкурента: на Херсонщине предотвратили заказное убийство фермера

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство фермера в Херсонской области. В ходе спецоперации задержали организатора, который обещал 40 тысяч долларов за выполнение "задания".

Согласно данным следствия, мужчина хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Это должно было усилить его собственные позиции в регионе.

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Впрочем, исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ,

– отметили в Службе безопасности

В свою очередь в Офисе генпрокурора проинформировали, что в ходе документирования преступной деятельности, правоохранители имитировали исчезновение "жертвы".

Заказчик, считая что предприниматель убит, во время встречи передал исполнителю часть оплаты – 9 тысяч долларов. После этого его задержали.

Сейчас злоумышленнику готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

В Херсонской области предотвратили заказное убийство фермера / Фото СБУ

В Херсонской области предотвратили заказное убийство фермера: смотрите видео