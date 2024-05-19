С-400 на аэродроме Бельбек в Джанкое превратилось в металлолом, – "Атэш"

ЗРК С-400 на аэродроме в Джанкое превратили в металлолом. Партизаны "Атэш" показали фотографии.

Они опубликовали соответствующие кадры в своем телеграмм-канале.

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Россияне до сих пор не вывезли металлолом с оккупированного аэродрома

Агент "Атеш" установил, что вооруженные силы России так и не начали вывоз металлолома С-400, которые были повреждены ударом украинских Сил обороны 16 апреля.

Остатки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управления ресурсами противника,

– говорится в сообщении.



Российская техника превратилась в металлолом / Фото "Атеш"

Что говорит британская разведка