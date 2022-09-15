400 человек в камере на 140: в Купянске оккупанты держали незаконно заключенных в ужасных условиях

Российские оккупанты держали незаконно заключенных в Купянске в ужасных условиях. Люди спали не только на кроватях, но и под ними.

Также в камерах остались следы крови. Как бежали российские захватчики, торопливо уничтожая все доказательства своих преступлений и оставившие после себя читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Россияне удерживали 4 сотни человек в камере на 140

Купянск до освобождения ВСУ 10 сентября являлся так называемым "центром" оккупированной территории.

В этом кабинете работал "руководитель" так называемой "полиции" Купянска, с собой он привез плакаты, гербы и даже грамоты,

– рассказал оперативный сотрудник СБУ.

Он также пояснил, что в райотделе размещалась так называемая "администрация" оккупантов. "Полицейские" сидели там, в том числе и те, кого привезли из квазиреспублики в Луганской области.



Кабинет так называемого "руководителя полиции" Купянская / Фото Анны Черненко

Сотрудник СБУ показал, что убегая, россияне жгли все документы, которые были у них. По его данным, сожгли уголовные производства.



Россияне жгли все документы в Купянске / Фото Анны Черненко

Более того, в документах россиян есть статистика о преступлениях на территории так называемой "республики" в Луганской области.

Россияне также сменили таблички на входе, а на дверях ручкой исправили надпись "вихід" на "выход".

В отделе размещался их личный состав и камеры для содержания незаконно заключенных. Местные говорят, что камеры там были рассчитаны где-то на 140 человек, а туда впихнули 400 человек.

В отделении остались комнаты, в которых матрасы на кроватях и под ними. То есть и там, и там спали люди.

Оккупанты имели в отделении склад оружия

В одной из камер были видны следы крови. Много алкоголя, блистеров с лекарствами, димедролом, шприцами. Изъятое охотничье оружие россияне хранили в кабинетах.

Эта комната, в которой целый склад оружия – охотничьего. Вероятно, его изымали у местных,

– рассказал оперативный сотрудник СБУ.

Также в одну из комнат завезли теплую одежду для "полиции" с маркировкой "фабрика города Москва". Кроме того, на полу в кабинетах много документов: водительские права, корочки полиции, даже фото украинских полицейских.

В туалете флаг россии. Вероятно, кто-то местный, кто первым после бегства россиян вошел, бросил триколор там на лестницу.

Более того, на улицах Купянска еще есть билборды с русскими надписями: "Мы с россией один народ" и подобные. Также на здании администрации остался один баннер, а остальные люди сорвали. На заднем дворе отделения полиции – валяется флаг Купянска с двуглавым орлом, который цепляли оккупанты для российских пропагандистов.

Кроме того, попав в город, видно:

он очень разбит, и рынок, и жилые дома;

на улицах через несколько часов встретились с десяток человек. Они прячутся и хотят уезжать, потому что оккупанты начали сильно обстреливать город.

Пока съемочная группа 24 канала была в Купянске, по городу прилетело несколько раз. В частности, на рынок, там загорелся пожар.

Оккупанты оставили после себя разруху и символику "русского мира" / Фото Анны Черненко

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