400 процентов навара: депутаты проверили, что закупали "слуги" для Соломенских укрытий

Для убежищ Соломенского района Киева райгосадминистрация закупила за бюджетные средства дверные коробки для туалетов по 23 000 гривен за штуку и лавочки с наценкой более 60%.

Такие факты выявила Временная контрольная комиссия Киевсовета во время очередной выездной проверки столичных убежищ. Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

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"Пока наша Временная Контрольная комиссия послушно ждет официальных документов от районных администраций, мы продолжили практику внезапных выездных проверок убежищ. На этот раз нам стало интересно посмотреть на закупленные по двойной цене 1660 скамеек в убежища Соломенского района. Но в процессе осмотра укрытий мы еще исследовали проведенные за бюджетные средства ремонты укрытий. В договоре на ремонт мы видим дверные коробки на 120 тысяч грн. Интересуемся, а где они. А вот они, 5 шт. Убогие и простые, как кусок сосны, какими они и есть. В туалет. В подвале. По 600 долларов штука! Находим изготовителя и ставим ему заявленные в договоре параметры. Получаем счет – 25 800 за все 5, а не за каждую. 400 процентов навара!", – сообщил Леонид Емец.

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Лавочки для убежищ, по словам Емца, Соломенская РГА закупила "всего" по двойной цене.

Чтобы не быть голословными, мы нашли производителя и поставили ему задачу о цене на аналогичные с тендерным требованиям параметры. Если коротко, разница в цене где-то 900 тысяч гривен сверху. Наценка 62,5%. Почти "по божески",

– иронизирует депутат Киевсовета.

Стоимость приобретенных товаров для укрытий / Фото фейсбук Леонид Емец

Led-лампы в заявленном количестве депутаты не смогли найти ни в одном укрытии, отметил Емец.

Вывод. Мы не можем как отдельные депутаты, эксперты и даже вся ВКК проверить все закупки, но то, что мы видим, это ужасный кошмар. Деньги киевлян, бюджетные средства с наших налогов через такие закупки, наверное (и говорю наверное, — потому что мы и не прокурор и не суд и нам просто нельзя говорить, что здесь страшная коррупция, хотя на нее все прям очень похоже!) Так вот, бюджетные деньги используют, чтобы по двойной, тройной, четверной бляха цене закупать на самое болезненное сегодня — на убежища!!! Продолжаем копать дальше, кажется нам, в других районах ситуация не лучше,

– подчеркнул Леонид Емец.

Ранее Леонид Емец сообщал, что временная контрольная комиссия обнаружила закупленные для укрытий электрические овощерезки за 130 тысяч гривен каждая. А Днепровская РГА приобрела для укрытий электрические сковородки с тачскрином за 720 тысяч штука и намеревалась приобрести более 300 барабанов стоимостью около 1 миллиона гривен "для психологической разгрузки".

Как известно, глав РГА назначает и увольняет президент. 9 из 10 руководителей райгосадминистраций Киева – выдвиженцы "Слуг народа".