Такі факти виявила Тимчасова контрольна комісія Київради під час чергової виїзної перевірки столичних укриттів. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

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"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій, ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району. Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. В договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч гривень. Цікавимось, а де ж вони. А ось вони, 5 штук. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок – 25 800 за всі 5, а не за кожну. 400 відсотків навару!", – повідомив Леонід Ємець.

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Лавочки для укриттів, за словами Ємця, Солом’янська РДА закупила "лише" за подвійною ціною.

Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, — різниця в ціні десь 900 тисяч гривень зверху. Націнка 62.5%. Майже "по-божескі",

– іронізує депутат Київради.

Вартість придбаних товарів для укриттів / Фото фейсбук Леонід Ємець

Led-лампи в заявленій кількості депутати не змогли знайти в жодному укритті, зазначив Ємець.

Висновок. Ми не можемо як окремі депутати, експерти і навіть вся ТКК перевірити всі закупівлі, але те, що ми бачимо, це жахливий кошмар. Гроші киян, бюджетні кошти з наших податків через такі закупівлі, мабуть (і кажу, мабуть, – бо ми і не прокурор і не суд і нам просто не можна казати що тут страшна корупція, хоча на неї все прям дуже схоже!) Так от, бюджетні гроші використовують, щоб за подвійною, потрійною, четверною бляха ціною закупати на саме болюче сьогодні – на укриття! Продовжуємо копати далі, здається нам, в інших районах ситуація не краща,

– наголосив Леонід Ємець.

Раніше Леонід Ємець повідомляв, що Тимчасова контрольна комісія виявила закуплені для укриттів електричні овочерізки за 130 тисяч гривень кожна. А Дніпровська РДА придбала для укриттів електричні сковорідки з тачскріном за 720 тисяч штука та мала намір придбати понад 300 барабанів вартістю близько 1 мільйонів гривень "для психологічного розвантаження".

Як відомо, голів РДА призначає і звільняє президент. 9 з 10 керівників райдержадміністрацій Києва – висуванці "Слуг народу".