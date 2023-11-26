Из-за потерь Россия перебрасывает ПВО из наиболее стратегически чувствительных регионов

Оккупанты уже начали Россия перебрасывать свою противовоздушную оборону из "наиболее стратегически чувствительных регионов". Интересно, что агрессор делает это после того, как потерял ряд ЗРК С-400.

Так, агрессор, вероятно, переместил стратегические системы ПВО со своего балтийского побережья Калининграда. Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

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Враг пытается компенсировать недавние потери

Исключительные движения российского воздушного транспорта до ноября 2023 свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, переместила стратегические системы противовоздушной обороны со своего балтийского побережья Калининграда, чтобы компенсировать недавние потери на фронте,

– отметили в разведке Британии.

Заметили, что это произошло после резкого роста потерь систем ПВО С-400 (SA-21 – по классификации НАТО) на оккупированных территориях Украины в конце октября 2023 года.

В разведке добавили, что Россия рассматривает Калининград, который является "самым западным форпостом", граничащим с трех сторон с государствами НАТО как один из своих "наиболее стратегически чувствительных регионов".

Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск здесь, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России,

– подчеркнули в британской разведке.

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