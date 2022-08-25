"Частично будет импровизация": 400 тысяч украинских детей начнут обучение в польских школах

Буквально через неделю начинается новый учебный год в Польше. Как минимум около 400 тысяч украинских детей начнут там свое обучение.

Об этом в эфире 24 канала рассказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура. При этом он отметил, что цифра украинских школьников может оказаться и больше – вплоть до 500 тысяч.

Важно Наш общий интерес, потому что после Украины мы будем следующие – Купидура о поддержке от Польши

Ришард Купидура сообщил, что пока неясно, какое количество детей останется в Польше на более долгое время, а сколько из них находится, как временные гости вплоть до украинской победы. Даже сами беженцы не могут четко определиться, что вполне понятно.

По словам общественного деятеля, в этом процессе интеграции следует быть гибким. Это будет наибольший вызов для польской системы образования после возвращения ее независимости.

Этот процесс частично будет системным, а отчасти даже с импровизацией. Это огромная задача для польских учителей, которые должны проявить максимальную гибкость.

– рассказал Ришард Купидура.

По его словам, уже есть пособия по работе с украинскими детьми. То есть, этот период каникул был использован максимально.

Как происходит процесс интеграции

Ришард Купидура отметил, что украинцы хорошо интегрировались. Он припомнил случай, когда переводил для группы украинских детей. Многие сказали: "Не надо ничего переводить. Мы здесь пару месяцев в Польше и уже свободно владеем польским языком".

"Это новое польско-украинское двуязычие станет наконец чертой образованного и толерантного человека. Уже никогда не будет случая русско-украинского двуязычия как орудия и инструмента империалистов для реализации их грязных интересов", — добавил общественный деятель.

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