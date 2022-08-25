Про це в ефірі 24 каналу розповів польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура. При цьому він зазначив, що цифра українських школярів може виявитися й більшою – аж до 500 тисяч.

Важливо Наш спільний інтерес, бо після України ми будемо наступні, – Купідура про підтримку від Польщі

Ришард Купідура повідомив, що наразі незрозуміло, яка кількість дітей залишиться в Польщі на довший час, а скільки з них перебуває, як тимчасові гості аж до української перемоги. Навіть самі біженці не можуть зараз чітко визначитися, що цілком зрозуміло.

За словами громадського діяча, у цьому процесі інтеграції варто бути гнучким. Адже це буде найбільший виклик для польської системи освіти після повернення її незалежності.

Цей процес частково буде системний, а частково навіть з імпровізацією. Це величезне завдання для польських вчителів, які мають проявити максимальну гнучкість,

– розповів Ришард Купідура.

За його словами, вже є посібники, як працювати з українськими дітьми. Тобто цей період канікул був використаний максимально.

Як відбувається процес інтеграції

Ришард Купідура зазначив, що українців добре інтегрувалися. Він пригадав випадок, коли перекладав для групи українських дітей. Багато з них сказали: "Не треба нічого перекладати. Ми тут пару місяців в Польщі й вже вільно володіємо польською мовою".

"Ця нова польсько-українська двомовність стане нарешті рисою освіченої та толерантної людини. Вже ніколи не буде випадку російсько-української двомовності, як знаряддя та інструменту імперіалістів для реалізації їх брудних інтересів", – додав громадський діяч.

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