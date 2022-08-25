Про День Незалежності України в Польщі 24 каналу розповів польський науковець та громадський діяч Ришард Купідура. За його словами, найчастіше це були концерти, які супроводжувалися благодійними акціями на підтримку українців.

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Відчувалася гарна сімейна атмосфера

Сам Ришард святкував День Незалежності України у Центральному будинку культури в Познані. Хоч там зібралося досить багато людей, але відчувалася родинна й затишна атмосфера. Чоловік дуже радий, що вдалося організувати таке гарне свято.

Він наголошує, що День Незалежності України відзначали майже в кожному воєводстві (аналог області – 24 канал) – і у Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові Лодзі тощо. Чудово, що українці з поляками так самоорганізувалися.

Дуже добре, що ці святкування організували українці спільно з поляками. Свята мали локальний характер. Це не було зверху накинуто, щоб все було так офіційно. Ні, люди самі організувалися на місцях. І це тішить, – зазначив Купідура.

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Додамо, багато світових лідерів красиво привітали Україну з Днем Незалежності. 24 канал зібрав привітання від міжнародних партнерів з багатьох держав світу.