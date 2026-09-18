В сети появились кадры уничтоженной С-400 под Брянском, с которой россияне обстреливали Киев

Украинские защитники успешно превратили в металлолом российскую зенитную систему, которая терроризировала столицу. Вражескую пусковую установку С-400 уничтожили в тылу страны-агрессора.

Фотографию демилитаризованного ЗРК опубликовала компания Fire Point, подтвердив, что на снимке запечатлена уничтоженная пусковая установка противника.

Детали уничтожения вражеской ПВО

Сначала фото появилось в Telegram-канале Exilenova+. Согласно приведенной информации, на снимке была одна из двух пораженных установок, которые российские войска использовали в режиме "земля-земля".

Пораженная российская пусковая установка С-400 / Exilenova+

Отмечается, что всего несколько дней назад с помощью этого вооружения оккупанты наносили циничные удары по Киеву. Теперь оно успешно демилитаризовано Силами обороны Украины.

Украинская оборонная компания уточнила, что сокрушительный удар по модернизированному вражескому комплексу был нанесен с помощью дронов FP-1. Уничтожена пусковая установка, по данным оружейников, находившаяся в районе поселка Порошино в Брянской области.

Напомним, 17 сентября Генштаб ВСУ подтвердил поражение двух пусковых установок С-400. Как заявляло командование, украинские военные нанесли удар по вражеским позициям в районе населенного пункта Выгоничи в Брянской области. Именно оттуда захватчики запускали баллистические ракеты по украинской столице.

Напомним, украинские военные систематически уничтожают вражескую военную инфраструктуру. Так, Силы обороны нанесли удар по объектам россиян во временно оккупированном Крыму, в Донецкой и Луганской областях. Они нанесли удары по наземной станции управления беспилотниками "Орион", базе подготовки дронов и нескольким складам с боеприпасами.