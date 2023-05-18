Россия снова атаковала Украину, ВСУ в Марьинке отразили многочисленные атаки: хронология 449 дня войны
По состоянию на 18 мая в Украине продолжается уже 449-й день полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Украинские воины-титаны уже делают первые шаги по освобождению территорий на Востоке.
24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте дальше.
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06:10 Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 36 боевых столкновений.
Наша авиация за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 пункт управления,
- 6 районов сосредоточения живой силы,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 состава горюче-смазочных материалов,
- 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- 2 важные цели противника.
Украинский Бахмут в мае 2023 года / Фото Maxar
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