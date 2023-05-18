Россия снова атаковала Украину, ВСУ в Марьинке отразили многочисленные атаки: хронология 449 дня войны

По состоянию на 18 мая в Украине продолжается уже 449-й день полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Украинские воины-титаны уже делают первые шаги по освобождению территорий на Востоке.

24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте дальше.

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06:10 Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 36 боевых столкновений.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

1 пункт управления,

6 районов сосредоточения живой силы,

2 склада боеприпасов,

2 состава горюче-смазочных материалов,

1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,

2 средства противовоздушной обороны,

2 важные цели противника.

В Дарницком и Днепровском районах прогремели несколько взрывов. Предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе, в результате чего загорелось нежилое здание. Все службы направляются на место происшествия. Информация о пострадавших уточняется.В Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской областях и Киеве слышали взрывы.

По данным ISW, украинские воины в течение суток отразили многочисленные российские наземные атаки в Марьинке.Во всех областях Украины раздалась воздушная тревога.В сети появились новые спутниковые снимки украинского Бахмута. Только за один год захватчики превратили цветущий населенный пункт в город-призрак, где пока нет никакого признака жизни.

Украинский Бахмут в мае 2023 года / Фото Maxar

На Бахмутском направлении погиб ветеран армии Соединенных Штатов – Николас Меймер. Ему было всего 45 лет.Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с пленным вагнеровцем. Наемник рассказал, что его подразделение бросили в мясорубку. Товарищи по оружию оставили раненого вагнеровца умирать.

Смотрите видео допроса пленного вагнеровца