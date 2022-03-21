45 тысяч солдат и 601 танк: какую военную мощь имеет армия Беларуси

Белорусская армия занимает 52-е место из 142 стран в мировом рейтинге военной мощи от Global Firepower. Рассказываем, сколько вооружения и живой силы насчитывает она.

По данным международной компании Global Firepower, анализирующей военные силы разных стран мира, оборонный бюджет Беларуси составляет 713 миллионов долларов.

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Вполне вероятно, что большая его часть оседает в карманах коррумпированных чиновников и самого диктатора Лукашенко. Это, правда, в данных Global Firepower не указано.

Сколько живой силы и военной техники у Беларуси

Поскольку вероятность нападения Беларуси на Украину остается высокой, нужно понимать военные мощи путинских соратников. Отметим, что сами белорусы не хотят воевать против украинцев, но у их диктатора могут быть другие планы.

Количество военных

В регулярной армии Беларуси служит 45 тысяч человек (48 место в мире). Еще 290 тысяч человек – в военном резерве (13 строчка в рейтинге).

Белорусская армия никогда не участвовала в боевых действиях.

В Вооруженные силы Беларуси входят Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и силы противовоздушной обороны. Есть также Силы особых операций (ССО), спецвойска (службы) и органы тыла.

Количество военной техники

По данным Global Firepower, Беларусь имеет вооружение:

601 танк;

1510 бронетранспортеров;

482 самоходных орудия;

228 установок буксируемой артиллерии;

238 ракетных установок.

Белорусская авиация насчитывает 201 единицу, в том числе:

38 истребителей/перехватчиков;

62 вертолета;

21 ударный вертолет;

4 транспортных самолета;

30 тренировочных воздушных судов.

Добавим, что Украина находится на 22 месте в рейтинге мощнейших армий мира. Первую и вторую позицию занимают США и Россия соответственно.



Места Беларуси и Украины в рейтинге Global Firepower / Скриншот

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