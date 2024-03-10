Состоялась передача боевого знамени преемнику Яну Яцишену. Об этом сообщила 47-я бригада в телеграм-канале.

Смотрите также Команда нового Главнокомандующего Сырского: что известно о кандидатах

В 47-й бригаде "Магура" новый командир

В 47-й бригаде рассказали, что в ходе прощания с боевым флагом подполковник Рюмшин заявил, что его месть российским оккупантам еще не закончена и уже завтра (11 марта) он будет на новом месте службы.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Я имел честь служить в 47-й бригаде, которая является лучшим подразделением в Вооруженных Силах Украины благодаря вашему профессионализму, стойкости и мужеству. Уверен, что вы и в дальнейшем будете держать высоко боевое знамя и успешно выполнять задачи", – обратился Рюмшин к военным.

Новый командир бригады, полковник Ян Яцишен пообещал продолжать дело своего предшественника и дойти до победы вместе с воинами 47-й бригады.

В 47-й бригаде "Магура" сменился командир: смотрите видео

"От имени командования бригады и личного состава благодарим Дмитрия Рюмшина и желаем сил на новом месте, чтобы вы и в дальнейшем с честью выполняли это призвание", – отметили в бригаде.

Кадровые перестановки в ВСУ