Відбулася передача бойового стягу наступнику Яну Яцишену. Про це повідомила 47-а бригада у телеграм-каналі.

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47-а бригада "Маґура" отримала нового командира

У 47-ій бригаді розповіли про те, що в ході прощання з бойовим прапором підполковник Рюмшин заявив, що його помста російським окупантам ще не закінчена і вже завтра (11 березня) він буде на новому місці служби.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Я мав за честь служити в 47-й бригаді, яка є найкращим підрозділом в Збройних силах України завдяки Вашому професіоналізму, стійкості та мужності. Впевнений, що Ви й надалі триматимете високо бойовий прапор та успішно виконуватимете завдання", – звернувся Рюмшин до військових.

Новий командир бригади, полковник Ян Яцишен пообіцяв продовжувати справу свого попередника та дійти до перемоги разом з воїнами 47-ї бригади.

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"Від імені командування бригади та особового складу дякуємо Дмитру Рюмшину та бажаємо наснаги на новому місці, щоб ви й надалі з честю виконували це покликання", – зазначили у бригаді.

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