Уничтоженные вертолеты РФ, расположение россиян на восточной границе: основное за 47 день войны

В Украине по состоянию на 11 апреля продолжается 47 день войны. Украинские герои защищают каждый клочок родной земли. Кроме того, военные Вооруженных Сил ликвидируют оккупантов и их технику.

Еще один день приближает Украину к победе. О главных событиях войны за 11 апреля читайте в материале 24 канала.

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05:42 Только за неделю на Киевщине обезвредили примерно 11 тысяч боеприпасов. Это и мины, которые не разорвались, и установленные ловушки, растяжки. Местных жителей пока просят не возвращаться домой.

04:58 Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России в Украине 42 страны обратились в Международный суд в Гааге. Причиной стали военные преступления российских военных.

03:37 в одной из братских могил в Буче нашли десятки жестоко убитых людей, в том числе полицейского. По предварительной информации, правоохранителя застрелили. Оккупанты убили старшего лейтенанта, оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений Юрия Чабаха.

В братской могиле нашли тело полицейского / Фото Андрея Небытова

02:51 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада должны свести к минимуму все контакты с Россией. Ведь там никогда не будет никакого цивилизационного развития. А вся их культура сводится к зверствам военных в Буче.

01:50 журналисты "Схем" показали на спутниковых снимках расположение российских войск на восточной границе. Одна из баз есть в городе Валуйки, а вторая – в поселке Солоти.

База возле Валуйков / изображение "Радио Свобода"​

01:26 Флот российских оккупантов в Черноморской операционной зоне стоит на позициях. Корабли противника блокируют порты.

00:57 воздушные силы и сухопутные войска Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 целей оккупантов. Враг потерял

один самолет Су-34;

четыре вертолета Ми-24та Ка-52;

три беспилотных летательных аппарата ОТР;

три крылатые ракеты Х-59.

00:49 Михеил Саакашвили сообщил, что на войне в Украине погибли 2 грузина – Давид Менабдишвили, Ника Шанава. Они помогали оборонять страну от русских захватчиков.