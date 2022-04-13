Байден признал геноцид в Украине, более 700 тел уже нашли на Киевщине: главное за 49 день войны
Длятся 49 сутки героического противостояния украинского народа. Наши защитники продолжают давать отпор российским захватчикам, ускоряя победу Украины.
Основные события 13 апреля собрали журналисты 24 канала. Больше об этом – читайте далее.
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01: 56 Президент США Джо Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. Он признал, что его совершил диктатор Владимир Путин.
Зеленский поблагодарил Байдена за такую реакцию и подчеркнул, что это слова настоящего лидера.
01:53 На территории только Киевской области с начала войны зафиксировали более 3050 уголовных производств относительно преступлений, совершенных российскими военными. В МВД сообщили, что там обнаружили уже более 720 тел погибших.
00:35 Президент Владимир Зеленский в своем обращении предложил России обменять Виктора Медведчука на украинских защитников, которые попали в плен. Накануне кума Путина задержали сотрудники СБУ, когда он пытался бежать из страны.
Кроме того, Зеленский отметил, что пока рано говорить, что враги применили именно химическое оружие в Мариуполе, ведь нужно провести расследование. В блокадном городе это сделать невозможно. Поэтому, учитывая угрозы пропагандистов, мир должен реагировать уже сейчас.
Смотрите ночное обращение Зеленского: