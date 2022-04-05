5 апреля украинцев продолжат эвакуировать: где запланированы гуманитарные коридоры
5 апреля в Украине заработают 7 гуманитарных коридоров. Об этом на брифинге рассказала министр Ирина Верещук.
Как отметила в своем брифинге министр Ирина Верещук, 5 апреля в Украине заработают сразу 7 гуманитарных коридоров. Большинство из них – из Луганской области, передает 24 канал.
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Откуда будут эвакуировать людей 5 апреля
Мариуполь – Запорожье
Эвакуация из Мариуполя будет осуществляться на собственном транспорте.
Ирина Верещук добавила, что оккупанты не позволяют никому въехать в Мариуполь. Последний наглядный пример – блокировка делегации Международного Комитета Красного Креста в городе Мангуш.
Бердянск – Запорожье
Из Бердянска также предполагается эвакуация на собственном транспорте. Кроме того, из Мангуша в Бердянск отправились 7 автобусов в сопровождении Красного Креста. Они должны вывезти людей в Запорожье.
Кроме того, на блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск,
– добавила Ирина Верещук.
Токмак – Запорожье
Из Запорожья в 10:00 отправят автобусы для эвакуации. Они также перевезут гуманитарную помощь.
Эвакуация в Бахмут
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: улица Первомайская, 42.
- Горное – Бахмут. Место сбора: улица Гагарина, 13.
Российские наемники постоянно нарушают режим тишины. Поэтому украинцев, которые пытаются эвакуироваться из "горячих точек", просят быть осторожными.
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