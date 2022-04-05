Як зазначила у своєму брифінгу міністерка Ірина Верещук, 5 квітня в Україні запрацюють відразу 7 гуманітарних коридорів. Більшість із них – з Луганської області, передає 24 канал.
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Звідки евакуйовуватимуть людей 5 квітня
Маріуполь – Запоріжжя
Евакуація з міста Маріуполь здійснюватиметься на власному транспорті.
Ірина Верещук додала, що окупанти не дозволяють нікому в'їхати до Маріуполя. Останній наочний приклад – блокування делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш.
Бердянськ – Запоріжжя
З Бердянська також передбачається евакуація на власному транспорті. Крім того, з Мангуша до Бердянська вирушили 7 автобусів у супроводі Червоного Хреста. Вони мають вивезти людей до Запоріжжя.
Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська,
– додала Ірина Верещук.
Токмак – Запоріжжя
З міста Запоріжжя о 10:00 відправлять автобуси для евакуації. Вони також перевезуть гуманітарну допомогу.
Евакуація до Бахмута
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.
- Гірське – Бахмут. Місце зборів: вулиця Гагаріна 13.
Російські найманці постійно порушують режим тиші. Тож українців, котрі намагаються евакуюватися з "гарячих точок", просять бути обережними.
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