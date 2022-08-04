Выпущенные Китаем ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии: реакция Токио

Пять баллистических китайских ракет, выпущенных во время военных учений в районе Тайваня, упали в исключительной экономической зоне Японии.

Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киши. Всего было выпущено 11 ракет, 5 из них попали в ИЭЗ Японии. Министр подчеркнул, что это первый случай, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета упала в японских водах.

Внимание Китай в учениях вокруг Тайваня задействует ракеты, несущие термоядерный заряд

Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей.

– отметил Киши.

Подчеркнув, что действия Китая оказывают серьезное влияние на мир и стабильность в регионе и международном сообществе.

Кратко о военных учениях Китая

Китай начал военные учения в 6 акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Эти учения станут крупнейшими в истории Китая в Тайваньском проливе, они будут включать боевую стрельбу в водах и в воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушают правила Организации Объединенных Наций, вмешиваются в территориальное пространство Тайваня и являются прямым вызовом свободной воздушной и морской навигации.

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Запуски 11 ракет типа Dongfeng состоялись в 14:00 по местному времени и длились около двух часов. В МИДе Тайваня призвали международное сообщество осудить китайскую военную угрозу.