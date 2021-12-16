"5 евро лучше, чем слова": лидеры антивакцинаторов стали просить деньги за протесты
Источник:"Сегодня"
Лидеры киевских антивакцинаторов стали просить деньги за протесты. В частности, заявили, что "5 евро помощи – лучше тысячи слов поддержки".
СМИ обнародовали скриншоты сообщений, которые лидеры антивакцинаторов цинично присылают своим последователям. Требования аргументируют тем, что движению нужны деньги.
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Сопротивление без дел – мертвое. Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке. Но 5 евро помощи – лучше, чем тысячи слов,
– говорится в сообщении.
Антивакцинаторы запугивают своих последователей, что без денег протесты остановятся.
Скриншот сообщений от антивакцинаторов / "Сегодня"
Лидеры антивакцинаторов требуют денег / "Сегодня"
Количество вакцинированных в Украине растет
К счастью, количество вакцинированных в Украине растет. Все больше украинцев защищают себя от тяжелого течения коронавируса.
По состоянию на 15 декабря в Украине сделали более 27 миллионов прививок против COVID-19.
Какие вакцины выбирают украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320;
- Coronavac – 4 681 366;
- AstraZeneca – 1 607 694;
- Moderna – 1 431 346;
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Самые распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео