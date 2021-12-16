"5 евро лучше, чем слова": лидеры антивакцинаторов стали просить деньги за протесты

16 декабря 2021 , 13:59
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Источник:

"Сегодня"

Лидеры киевских антивакцинаторов стали просить деньги за протесты. В частности, заявили, что "5 евро помощи – лучше тысячи слов поддержки".

СМИ обнародовали скриншоты сообщений, которые лидеры антивакцинаторов цинично присылают своим последователям. Требования аргументируют тем, что движению нужны деньги.

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Сопротивление без дел – мертвое. Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке. Но 5 евро помощи – лучше, чем тысячи слов,
– говорится в сообщении.

Антивакцинаторы запугивают своих последователей, что без денег протесты остановятся.

Скриншот сообщений от антивакцинаторов / "Сегодня"

Лидеры антивакцинаторов требуют денег / "Сегодня"

Количество вакцинированных в Украине растет

К счастью, количество вакцинированных в Украине растет. Все больше украинцев защищают себя от тяжелого течения коронавируса.

По состоянию на 15 декабря в Украине сделали более 27 миллионов прививок против COVID-19.

Какие вакцины выбирают украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320;
  • Coronavac – 4 681 366;
  • AstraZeneca – 1 607 694;
  • Moderna – 1 431 346;
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Примите во внимание! В Минздраве рассказали, что у 85% госпитализированных с коронавирусом не было ни одной прививки.

Самые распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео 

 

Автор: Мар'яна Бекало