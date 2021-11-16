5 городов на границе Украины потеряют газ в случае прекращения транзита, – оператор ГТС

В случае прекращения транзита российского газа на территории Украины 5 городов у границы с Россией потеряют газоснабжение. Кроме того, способность Киева импортировать газ из европейских стран значительно ограничится.

Последствия запуска "Северного потока-2" для Украины

Запуск газопровода "Газпрома" в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Запуск "Северного потока-2" может привести к аналогичным последствиям. Тогда украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа.

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Из-за этого 5 украинских городов останутся без газа. В то же время оператор ГТС не уточнил, какие именно.

Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Зато Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа,

– говорится в сообщении.

Заметим, в этих хранилищах в 2020 году хранилось около 10 миллиардов кубометров газа европейских компаний.

Оператор будет вынужден изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов. Из-за этого Украина примет участие в рассмотрении заявления на сертификацию Nord Stream 2. Ибо это "базовая потребность защиты энергетической безопасности нашего государства".

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