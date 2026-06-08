5 лет тюрьмы и разоблачение других топ-чиновников: экс-глава Верховного Суда Князев пошел на сделку

В понедельник, 8 июня, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. В 2023 году его разоблачили на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

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Какое наказание назначили Князеву?

По словам САП, Князев полностью признал свою вину, согласился предоставить обличительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества.

Приговор экс-главе Верховного Суда предусматривает:

5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года;

конфискацию квартиры и дома;

конфискацию более 200 тысяч долларов США личных сбережений;

спецконфискацию 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Кроме того, по согласию сторон Князев направит на поддержку ВСУ через благотворительный фонд "Вернись живым" 1 104 600 долларов.

Подчеркиваем, что соглашение о признании виновности – это реальный и действенный механизм достижения правосудия. Это не откуп и не способ избежания ответственности, как иногда ошибочно считает общество, а сознательный шаг для прагматического баланса интересов государства и правосудия,

– добавили в САП.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Князева в 2023 году во время получения второй части взятки, общая сумма которой составила 2,7 миллиона долларов.

По данным следствия, деньги передавали за принятие решения в пользу компании "Ferrexpo AG", подконтрольной олигарху Константину Жеваго, по делу о покупке акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Сообщниками Князева, по версии обвинения, были нотариус Горбуров и адвокат Горецкий: последний уже заключил соглашение о признании виновности и получил приговор за взятку.

Как отмечают в САП, судебное рассмотрение этого дела фактически началось еще в августе 2024 года. Однако именно соглашение с Князевым ставит точку в этом длительном процессе: топ-чиновник официально признал свою вину, виновность доказана, он получил реальное наказание.