Мазурова предоставит доказательства

Экс-директор организационно-распорядительного департамента ГФС пошла на сделку со следствием еще 7 июня. Коллегия судей одобрила ее через 10 дней.

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Мазуровой назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытаниями в 2 года. Теперь она должна периодически появляться для регистрации, сообщать об изменении места жительства или работы. В ответ бывшая чиновница предоставит ценные разоблачительные показания.

Заметим, Мазурова признала свою виновность в рамках дела о взятке в 5 миллионов долларов от якобы бывшего министра экологии Николая Злочевского руководству НАБУ и САП.

Обратите внимание! Суд также отменил меру пресечения в виде залога. Поэтому все деньги вернут залогодателям, когда приговор вступит в законную силу.

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