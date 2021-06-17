Мазурова надасть докази

Ексдиректорка організаційно-розпорядчого департаменту ДФС пішла на угоду зі слідством ще 7 червня. Колегія суддів схвалила її через 10 днів.

До теми Рекордний хабар НАБУ і САП: обвинувачена Мазурова пішла на угоду

Мазуровій призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з випробуваннями у 2 роки. Тепер вона має періодично з’являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. У відповідь колишня посадовиця надасть цінні викривальні покази.

Зауважимо, Мазурова визнала, що свою винуватість у межах справи про хабар у 5 мільйонів доларів від нібито колишнього міністра екології Миколи Злочевського керівництву НАБУ і САП.

Зверніть увагу! Суд також скасував запобіжний захід у вигляді застави. Тому всі гроші повернуть заставодавцям, коли вирок набуде законної сили.

Справа про рекордний хабар: що відомо