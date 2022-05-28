5 ударов Ми-8, шторм в Черном море, угроза Приднестровья: что происходило на Юге 27 мая

На Юге продолжаются боевые действия. Российские оккупанты 27 мая совершили 5 ударов вертолетами Ми-8 по позициям украинских защитников. Однако получили достойный отпор.

Бойцы ВСУ продолжают успешно уничтожать захватчиков. В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в регионе и успехах наших защитников.

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Враги атаковали украинские позиции вертолетами 5 раз

На Юге продолжаются боевые действия на линии столкновения. Российские кафиры продолжают укреплять свою оборону. Чтобы иметь строительные материалы, захватчики запустили работу цементных и бетонных заводов в Херсонской области. Также ради своей обороны они срывают плиты с дорог.

Оккупанты подтащили на Херсонщину эшелон из ориентировочно 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62. Также они стащили в область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня. В то же время 27 мая россияне нанесли 5 ударов вертолетами Ми-8 по позициям украинских военных.

Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, стоит заметить, что атака сорвана,

– отметили в ОК "Юг".

Также во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной 2 вражеские ракеты типа "воздух – воздух" самоликвидировались. Их россияне выпустили из самолета Су-35. Его сбил украинский истребитель Миг-29. Защитники заметили, что кара небесная постигла и самолет, и ракеты захватчиков.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

Заметьте Россияне попытались продвинуться в сторону Николаева, но получили мощный отпор

Потери врага и ситуация в Приднестровье

Защитники продолжают наносить оккупантам сокрушительные потери. Только на Юге во время контратак они уничтожили:

63 вражеских военных;

3 современных танка Т-72;

5 единиц другой бронированной техники;

2️ единицы автомобильной техники;

реактивную систему залпового огня "Град";

самоходную артустановку;

1 самолет;

6 вертолетов.

В Черном море начался шторм, заставивший часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма. Однако 3 ракетных и 3 десантных корабля продолжают блокировать судоходство и угрожают ракетными ударами по украинским городам.

В то же время ситуация в приграничной границе с Приднестровьем – стабильная и контролируемая. Там продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Защитники обеспечивают надежную охрану государственной границы.

Ситуацию в непризнанной республике постоянно контролируют. Руководство Приднестровья сосредоточено только на внутренних проблемах. Власти квазиреспублики не способны обеспечить выполнение мобилизации для поддержки России

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