В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что в 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Соответствующую информацию Денис Шмыгаль обнародовал в телеграме. Это произошло в 8:38 в день нападения России.

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Шмигаль рассказал, что Россия напала на Украину в 5 утра 24 февраля

В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные Силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы,

– заявил премьер.

Денис Шмыгаль также рассказал о действиях властей:

президент ввел военное положение;

Кабинет Министров и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения.

"Сейчас важно сохранять спокойствие. Не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах", – обратился к людям премьер.

Премьер-министр Украины заявил: "Держим строй. Верьте в украинскую армию. Вместе к победе".

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!