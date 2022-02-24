Відповідну інформацію Денис Шмигаль оприлюднив у телеграмі. Це трапилось о 8:38 у день нападу Росії.

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Шмигаль розповів, що Росія напала на Україну о 5 ранку 24 лютого

О 5-й ранку Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, нанесені удари по військовій інфраструктурі. Наші Збройні Сили дають достойну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону,

– заявив прем'єр.

Денис Шмигаль також розповів про дії влади:

президент запровадив воєнний стан;

Кабінет Міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану.

"Зараз важливо зберігати спокій. Не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях", – звернувся до людей прем'єр.

Прем'єр-міністр України заявив: "Тримаємо стрій. Вірте в українську армію. Разом, до перемоги".