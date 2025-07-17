Трамп дал России 50 дней: в Белом доме пригрозили Кремлю жесткими тарифами и санкциями
- Трамп дал России 50 дней для достижения соглашения о прекращении огня в Украине, иначе США введут высокие тарифы и санкции.
- Санкции коснутся России и стран, которые закупают у нее нефть, с целью нанести ущерб российской экономике.
У России есть 50 дней, чтобы согласиться на прекращение огня в Украине. В случае отказа Кремля Соединенные Штаты введут высокие тарифы и вторичные санкции.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции.
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Как в Белом доме прокомментировали ультиматум Трампа?
Левитт заявила, что президент Дональд Трамп четко очертил условия внедрения санкций против России.
Если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями,
– подчеркнула Левитт.
Левитт объяснила, что новые санкции коснутся не только России, но и стран, которые продолжают закупать у нее нефть. В Белом доме убеждены, что такие ограничения существенно ударят по российской экономике.
В администрации Трампа также отметили, что Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению войны, которая продолжается далеко от американских границ.
"Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением, он продвигает эту идею, его администрация потратила много часов и много времени, пытаясь решить эту войну", – добавила пресс-секретарь.
Она также подчеркнула, что Трамп стремится остановить убийства и сохранить жизни.