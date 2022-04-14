50 дней мы не боимся, а боремся, - Зеленский показал зрелищное видео и напомнил об оружии

Президент Владимир Зеленский обнародовал мощное видео о том, как Украина 50 дней противостоит российской агрессии. На этих кадрах продемонстрирована сила и одновременно боль украинского народа. Глава государства напомнил: нам нужно оружие.

Зеленский подчеркнул, что в течение 50 дней Украину пытаются цинично уничтожить. В то же время все это время украинский народ героически сопротивляется.

К теме Украине нужно еще больше оружия уже и сейчас, – Зеленский

Мы знаем, за что боремся, – Зеленский

Мы ничего не боимся, потому что знаем, за что боремся. У нас достаточно смелости покончить со злом,

– написал глава государства.

Президент призвал мир прекратить кормление российской военной машины, а также предоставить Украине больше оружия. В таком случае мир и добро победят гораздо быстрее.

В видео показано, какие преступления Россия совершает на украинской территории

Первые кадры действительно ужасают. Они показывают лишь часть страшных зверств, которые совершают русские военные на украинской земле. Это бомбардировка театра в Мариуполе, обстрел вокзала в Краматорске, уничтоженные дома мирных жителей, массовые убийства и пытки на Киевщине.

В видео – и исполнители и организаторы: сами российские солдаты и высшее руководство государства-агрессора.

Украина не просит вместо нее противостоять злу

В титрах говорится: Украина не просит вместо нее противостоять этому злу, а лишь просит прекратить его "кормить". Украинцам нужно оружие, потому что храбрости им хватает. И в этом можно убедиться, глядя на последние кадры: бои украинских военных, протесты под сине-желтыми флагами в оккупированных городах, работу спасателей, врачей и волонтеров.

Смотрите видео от президента Зеленского: