50% Ирпеня разрушены, на восстановление нужны месяцы, – мэр

Ирпень был освобожден от российских захватчиков 28 марта. Однако вернуться туда украинцы смогут только тогда, когда будет полностью безопасно.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что большое количество людей хочет уже вернуться в город и начать его отстраивать.

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Однако сейчас ОВА с органами местного самоуправления вместе разрабатывают план восстановления города.

Сейчас в городе нет никаких коммуникаций

Опираясь на анализ городского головы Ирпеня – разрушения составляют до 50% инфраструктуры. В первую очередь нужно будет восстанавливать критическую инфраструктуру, связь, электро- и газоснабжение. Сейчас это все отсутствует,

– объяснил Кулеба.

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, сроки обновления будут составлять как минимум несколько месяцев.

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