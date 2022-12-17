Процесс усложняет ненастье: 50% Киевщины – до сих пор без света

В Киевской области продолжаются экстренные отключения света. В настоящее время около 50% жителей остаются без света.

Восстановительные работы в Киевской области после вчерашней атаки россиян продолжаются. Об этом сообщил глава области Алексей Кулеба.

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По его словам, усложняют процесс погодные условия – дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме.

По решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона без света,

– говорится в сообщении.

Кратко о последней ракетной атаке россиян на Киевщину

Вчера, 16 декабря, российские оккупанты выпустили около 40 российских ракет, из которых Воздушные силы ликвидировали 37.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации отметили, что Киев и область вчера выдержали одну из самых больших ракетных атак с 24 февраля.

В Броварах обломки ракеты упали на жилой дом, нанеся повреждения зданию. Люди, к счастью, не пострадали.

В Укрэнерго объявляли режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии. Они были завершены вечером 16 декабря в 19:15.

В Киевской области работает 400 Пунктов Несокрушимости. Там можно подзарядиться и узнать актуальные новости.