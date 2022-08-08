50 лет запрета россиянам на въезд: петиция собрала необходимые голоса

Петиция о запрете въезда на территорию Украины россиянам на следующие 50 лет набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Кроме того, что теперь россиянам для въезда в Украину нужна виза , скоро им вообще может быть запрещен въезд.

Птушкин, Барских, Лобода: украинским звездам на 50 лет запретили въезд в Россию, - СМИ

Петицией предлагают и не выдавать виды на жительство россиянам – кроме воевавших на стороне Украины.

Украина уже 8 лет страдает войной, которую развязала россия на территории нашей страны. К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с россией. Мы поплатились за это тысячами жизней,

– отметил автор петиции.

Справка. Согласно законодательству, электронная петиция попадает на рассмотрение Президенту не позднее чем через 3 рабочих дня после поступления необходимого количества подписей в ее поддержку.

Рассмотрение петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале рассмотрения. О поддержке или неподдержке петиции публично объявляется на сайте Офиса Президента.

Как ввели визы для россиян

Решение принял Кабинет Министров Украины и начало действовать с 1 июля. Россиянам запретили въезжать, выезжать, следовать транзитом, находиться и передвигаться по территории Украины без виз. Также ограничения на пересечение границы касаются и жителей приграничных областей России. Визы россиянам будет выдавать независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

В Государственной пограничной службе рассказывали, что для въезда россиян на территорию Украины необходимо будет иметь определенный список документов. И получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессоры.

Сколько россиян подали документы на визу в начале их введения: смотрите видео