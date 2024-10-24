50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: в ГУР рассказали, как войска КНДР готовят к войне
Источник:ГУР
Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах уже прибыли в зону боевых действий. В частности появление северокорейских военных зафиксировали в Курской области России.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что на слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия планирует задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.
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Как и где обучают военных из Северной Кореи
Военных из КНДР готовят на 5 военных полигонах, расположенных на востоке России – "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатериславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).
По оценкам ГУР, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла,
– рассказали в Главном управлении разведки.
Известно, что ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
В ГУР добавили, что в Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.