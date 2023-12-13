Венгрия готова снять вето на 50 миллиардов евро для Украины: у Орбана назвали четкое условие

В Венгрии продолжают шантажировать Евросоюз, когда речь идет о помощи для Украины. Будапешт готов снять вето на 50 миллиардов евро, но при определенном условии.

Ее назвал политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Он отметил, что Будапешт снимет вето тогда, когда Европейский союз разморозит из своих фондов все средства для страны.

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Венгрия продолжает торговаться

Если говорить о замороженной сумме, то речь идет об около 30 миллиардах евро. Ровно столько в ЕС должно разморозить для Будапешта, чтобы Венгрия сняла вето на выделение 50 миллиардов для Украины.

По словам Балаша Орбана, "финансирование Венгрии и финансирование Украины – две отдельные проблемы". В то же время он добавил, "если Брюссель настаивает на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы становятся связанными".

Вместе с тем он отметил, что Венгрия продолжает быть против полного четырехлетнего плана помощи Украине, размер которого составляет 50 миллиардов евро. В Будапеште предложили финансирование на один год, которое не предусматривает изменений в бюджете Евросоюза. Он также заверил, что Будапешт "рассмотрит возможность внести свою лепту" в пакет.

В издании Bloomberg говорят, что Венгрия продолжает повышать ставки в данный момент, когда ожидается выделение 10 миллиардов евро Венгрии со стороны ЕС. Эта сумма будет направлена после принятия страной законов об усилении независимости суда.

Венгрия требует не 10, а 30 миллиардов

Но этого Будапешту мало. Советник венгерского премьера выразил стремление, чтобы ЕС направил полную сумму, достигающую около 30 миллиардов евро. Заметим, что ее еще в 2022 году заморозили. Причиной послужили проблемы верховенства права и взяточничество в Венгрии.

В целом Венгрии необходимо выполнить почти два десятка требований. Среди них – обеспечение академической свободы, защита прав ЛГБТК и убежища для беженцев.

Напомним, что Европарламент в октябре 2023 года поддержал инициативу. Она предполагает создание нового финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility. Его объем – до 50 миллиардов евро, которые планируют выделить в период с 2024 по 2027 год.

Собственно Венгрия на соответствующую инициативу наложила вето. Она предложила странам-членам ЕС разделить пакет помощи. В Будапеште хотят, чтобы сначала предоставили только половину принятой суммы. И только после этого, рассуждают в стране, в ЕС должны оценить, нужно ли выделять остальную часть суммы.