Украина не останется без денег: Евросоюз рассматривает несколько вариантов оказания помощи

На саммите Европейского Союза в Брюсселе пока не приняли официального решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро к 2027 году. Впрочем, страны объединенной Европы тверды в своем намерении продолжить поддержку Украины.

Об этом рассказал журналист 24 Канала Алексей Печий в своем включении из Брюсселя. Он убежден, что трагедии не произошло и деньги от Евросоюза будут все равно поступать в украинский бюджет.

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Евросоюз пытается пересмотреть бюджет

В ходе заседания Евросовета единственная страна, которая не согласилась на включение помощи Украине в бюджет Евросоюза, стала Венгрия. По мнению ее премьера Виктора Обрана, Киев не должен получать деньги из бюджета ЕС, поскольку он еще не является его членом.

"26 лидеров согласились по поводу бюджетного предложения, которое находится на столе. Правда, Швеция еще должна проконсультироваться со своим парламентом. Один из лидеров (страны-члена ЕС – 24 Канал) не согласился. Пересмотр бюджета включает 50 миллиардов пособий для Украины, а также расходы на миграцию и оборону. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году и попытаемся получить единодушие", – сказал Шарль Мишель журналистам.

Впрочем, не под запись венгерские чиновники отмечают, что согласятся на оказание поддержки Украине в случае, если Евросоюз разморозит все средства, которые он не предоставил Будапешту из-за нарушений прав человека и принципов демократии. В преддверии встречи стран-членов ЕС согласился "разморозить" 10 миллиардов евро для Венгрии из около 30-ти замороженных.

Чтобы поддержать Украину на время, пока решение о масштабном пакете помощи не примут, Евросоюз может пролонгировать кредиты, которые поступали Киеву в течение года.

ЕС создаст специальный фонд для Украины

Страны-члены Евросоюза стремятся, чтобы 50-миллиардная помощь Киеву поступала именно из общеевропейского бюджета. Однако, у Брюсселя есть еще одно решение в случае, если в ближайшее время страны-члены не смогут прийти к единогласности.

"ЕС создаст фонд под названием Ukraine facility, который будет зашит в бюджет Евросоюза. (Если не удастся прийти к согласию – 24 Канал), 26 стран-членов смогут внести свои взносы для оказания поддержки Украине. В таком случае ни одно вето Виктора Орбана не сработает: это будет своеобразная коалиция стран Европейского союза внутри самого Европейского союза", – объяснил Печий.

Недостаток этого сценария состоит в том, что в случае коалиции 26 странам придется предоставлять дополнительные средства из собственного бюджета, тогда как в случае консенсусного решения всех стран, включая Венгрию, эти средства выделят из уже согласованных расходов стран в бюджет ЕС.

Впрочем, несмотря на продолжающиеся дискуссии, уже в январе Украина узнает, каким образом сможет получить эти средства. Вопрос о том, что Украина вообще не получит 50-миллиардную помощь, сейчас не стоит.

Зачем Украине средства от ЕС