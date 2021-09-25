50% танков уже модернизированы, – Залужный об обновлении вооружения в ВСУ

Генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что сейчас удалось обеспечить модернизацию 50% танков, которые есть в ВСУ. В то же время обновление вооружения будет продолжаться.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Залужный подчеркнул, что работа продолжается. В то же время обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства будут появляться деньги.

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Так, на сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня 50% от них – это уже модернизированные,

– подчеркнул Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, потребность модернизации советского вооружения в Украине есть.

Кроме того, Залужный рассказал историю вертолетов Ми-8МСБ. Сейчас от советских времен остался только фюзеляж. Все остальное – изготовили на территории Украины.

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