Протест перед инаугурацией Трампа: 50 тысяч человек выйдут на демонстрацию, – WP

Тысячи протестующих соберутся в Вашингтоне, чтобы выступить против политики Трампа перед его инаугурацией. Марш объединит организации, поддерживающие права женщин, иммигрантов и демократические ценности.

За два дня до инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне запланирована масштабная акция протеста, под названием "Марш Людей". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Washington Post.

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Почему люди протестуют против Трампа

Мероприятие соберет около 50 тысяч человек, которые стремятся привлечь внимание к угрожающим, по их мнению, аспектам политики новоизбранного президента. Участники марша будут выступать в защиту прав женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, а также этнических и религиозных меньшинств.

Инициаторами акции стали такие известные организации, как Женский марш и Abortion Access Now, объединение, в которое входят ACLU, Planned Parenthood и Национальный центр прав женщин.

Мы проводим марш, чтобы продолжать бороться за нашу свободу, наши семьи, наше будущее, а также убедиться, что в условиях растущего авторитаризма понятно, что мы не сдадимся раньше времени,

– сказала Рэйчел О'Лири Кармона, исполнительный директор Женского марша.

После поражения очередной женщины-кандидата на президентских выборах организация Женский марш, которая сначала возникла как реакция на избрание Трампа в 2016 году, снова объединяет активистов из разных сфер. На этот раз организаторы стремятся достичь долгосрочных изменений, планируя акции на первые 100 дней президентства Трампа, а также на выборы в Конгресс 2026 года.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в 2024 году. Хотя подсчет голосов еще продолжается, однако набрав более 270 голосов, победа ему гарантирована.