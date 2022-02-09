500 гривен за бустер, Жириновский в больнице: новости о коронавирусе 9 февраля

Количество госпитализаций в Украине выросло вдвое. Правительство расширило программу "господдержка". В России из-за COVID-19 госпитализировали одиозного Жириновского. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 февраля

Новости о коронавирусе в Украине 9 февраля

В Украине почти 40 тысяч новых случаев COVID-19: количество госпитализаций выросло вдвое

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 8 февраля, в Украине обнаружили еще 38 257 больных коронавирусом. Известно, что среди новых заболевших 3 308 детей и 1 076 медработников. За этот же период в больницы госпитализировали 4 385 человек с явными признаками недуга. Такие показатели вдвое больше, чем днем ранее.

Внимание Сколько невакцинированных против COVID-19 украинцев уже отстранили от работы

К сожалению, еще 240 больных умерли. Однако выздоровели 17 063 пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 3 864;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 1 120;

Днепропетровская область – 2 111;

Донецкая область – 1 881;

Житомирская область – 1 557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1 314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2 161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3 587;

Полтавская область – 1 454;

Ровненская область – 2 006;

Сумская область – 1 597;

Тернопольская область – 1 011;

Харьковская область – 2 293;

Херсонская область – 1 012;

Хмельницкая область – 2 093;

Черкасская область – 1 120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1 141.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований

За сутки осуществили 177 012 тестирований различными методами, в частности методом ПЦР – 85 412, методом ИФА – 7 738, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 83 862.

Общая статистика заболевания

За все время пандемии в стране подтвердили 4 380 047 случаев инфицирования коронавирусом. Всего 3 713 348 пациентов выздоровели. К сожалению, от болезни умерли 101 887 украинцев.

В целом для диагностики коронавируса в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестов.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канал

Все больше украинцев получают бустерную вакцину от COVID-19: свежая статистика

Источник: Минздрав

​За сутки 8 февраля 72 007 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек. Тогда как вторую дозу получило 31 007 человек, дополнительную дозу – 688 человек. Зато бустерный укол уже имеют – 19 100 человек.

Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании прививали 15 499 220 человек, из них:

получили первую дозу – 15 499 218 человек;

две дозы – 14 840 450 человек;

дополнительную дозу – 21 563 человека;

бустерную – 493 303 человека.

Всего в стране провели 30 854 534 прививки.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

500 гривен за бустерную прививку: в правительстве рассказали, когда украинцы получат деньги

Источник: Тарас Мельничук в телеграме

В случае получения бустерной дозы вакцинации в Украине дополнительно будут начислять 500 гривен. Средства начнут выплачивать с 14 марта 2022 года. Кроме этого, срок действия счета для получения помощи увеличили до 9 месяцев со дня зачисления средств на счет.

Минздрав пока не рассматривает бустерную вакцинацию как нечто обязательное

Источник: "Суспільне"

Как сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин, бустерной дозой в Украине по состоянию на 7 февраля вакцинировано пол миллиона человек. Все добровольно – пока Минздрав не рассматривает требования обязательно вводить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Украинцы смогут открыть больничный без визита к врачу, – Ляшко сказал, кому это позволят

Источник: 24 канал

В Украине можно открыть электронный больничный без визита к врачу, если у пациента проявления гриппа, ОРВИ или коронавируса.

Больницы получают деньги за каждого вакцинированного пациента, – Ляшко

Источник: 24 канал

НСЗУ продолжает заключать договоры с поставщиками медицинских услуг по направлению вакцинации против COVID-19 и оплачивает оказанную пациентам услугу по вакцинации. Медицинские учреждения получают за каждого пациента: 35 гривен за первую дозу вакцинации; 84 гривны за вторую дозу вакцинации; 60 гривен за третью дозу вакцинации.

Днем ранее У кого чаще всего исчезает обоняние, почему сократили самоизоляцию: новости о коронавирусе 8 февраля

Новости о коронавирусе в мире 9 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 9 февраля в мире зафиксировали более 401 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных обнаружили в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия Италия и Германия.

Пока временно: в Италии отменяли обязательное ношение масок на улице

Источник: The Local

В Италии улучшается ситуация с распространением коронавируса. Поэтому правительство страны отменило обязательство носить маски на улице. Такое решение будет действовать с 11 февраля до 31 марта 2022 года. В этот период носить защитные маски нужно будет только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах.

Green Pass в Италии становится безлимитным: но не для всех

Источник: Украинская газета.IT

Совет министров постановил, что итальянский COVID-сертификат для тех, кто получил третью дозу вакцины, будет безлимитным. Исключением будут случаи заболевания коронавирусом, и если Европейское агентство по лекарственным средствам и Итальянское агентство фармакологических средств примут решение о возможной четвертой дозы. COVID-сертификат в Италии является безлимитным также для тех, кто вакцинировался двумя дозами вакцины, а потом выздоровел от коронавируса.

Восемь прививок не спасли: в России госпитализировали одиозного Жириновского

Источник: "РИА Новости"

У скандального российского депутата Владимира Жириновского обнаружили коронавирус. 9 февраля стало известно, что политика забрали в больницу. Первые 3 вакцинации политик сделал непризнанным ВОЗ "Спутником V", следующие 3 – российским препаратом "Эпивак", а последние 2 – "Ковиваком".

Исследование коронавируса

Хомячки могут передавать коронавирус людям: новое исследование

Источник: The Guardian

Домашние хомячки могут заражать людей коронавирусом. На это указывают данные нового исследования китайских ученых. В частности считают что эти грызуны - "наиболее вероятный источник" недавней вспышки штамма Дельта в Гонконге. Такие опасения появились еще в середине января. Как сообщает издание, исследование подтверждает опасения, что источником вспышки коронавирус в городе стал зоомагазин. Там находилось более 2 200 хомяков. От грызунов, которые распространили инфекцию, заразились не менее 50 человек.